Более 40 тонн яблок не пропустили через границу в Усвятском районе

17:49, 31 июля 2019, ПАИ

В Усвятском районе сотрудники Псковской таможни задержали две машины, в которых находилась 41 тонна польских яблок. По оценке специалистов, общая стоимость груза составляет порядка 2 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Яблоки везли из Белоруссии без сопроводительных документов. Водители уверили таможенников, что в Россию приехали случайно: подвёл неисправный навигатор.

В пресс-службе таможни при этом заметили, что подобным образом водители, остановленные у границы с санкционным грузом, оправдываются не первый раз.

В отношении перевозчиков возбуждены дела об административном правонарушении, товар уничтожен.