0
21:24
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
20:16
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
19:30
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
18:37
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
18:09
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
17:53
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
17:09
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
Еще новости
Общество

Более 40 тонн яблок не пропустили через границу в Усвятском районе

В Усвятском районе сотрудники Псковской таможни задержали две машины, в которых находилась 41 тонна польских яблок. По оценке специалистов, общая стоимость груза составляет порядка 2 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Яблоки везли из Белоруссии без сопроводительных документов. Водители уверили таможенников, что в Россию приехали случайно: подвёл неисправный навигатор.

В пресс-службе таможни при этом заметили, что подобным образом водители, остановленные у границы с санкционным грузом, оправдываются не первый раз.

В отношении перевозчиков возбуждены дела об административном правонарушении, товар уничтожен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
31 июля 2019
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
31 июля 2019
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
31 июля 2019
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
31 июля 2019
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
31 июля 2019
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
31 июля 2019
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
31 июля 2019
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов
31 июля 2019
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов 1

Идет загрузка...