«Роснефть» приобрела Петербургскую топливную компанию

18:02, 31 июля 2019, ПАИ

«Роснефть» купила 100% акций Петербургской топливной компании – крупнейшего независимого топливного оператора. Об этом пишет портал dp.ru.

По словам вице-президента по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ПАО «НК «Роснефть» Аврила Конроя, в результате закрытия сделки по покупке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области образуется крупная розничная сеть с «равномерным географическим распределением АЗС».

Она будет включать в себя 141 заправочную станцию, 125 бензовозов и две современные нефтяные базы – «Ручьи» в Санкт-Петербурге и «Чудово» в Новгородской области. Кроме того, заправки Петербургской топливной компании находятся в Мурманской, Псковской, Новгородской и Тверской областях, а также в республике Карелия.

«Роснефть» в итоге станет крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе.