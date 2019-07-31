0
21:24
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
20:16
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
19:30
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
18:37
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
18:09
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
17:53
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
17:09
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
Еще новости
Общество

«Роснефть» приобрела Петербургскую топливную компанию

«Роснефть» купила 100% акций Петербургской топливной компании – крупнейшего независимого топливного оператора. Об этом пишет портал dp.ru.

По словам вице-президента по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ПАО «НК «Роснефть» Аврила Конроя, в результате закрытия сделки по покупке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области образуется крупная розничная сеть с «равномерным географическим распределением АЗС».

Она будет включать в себя 141 заправочную станцию, 125 бензовозов и две современные нефтяные базы – «Ручьи» в Санкт-Петербурге и «Чудово» в Новгородской области. Кроме того, заправки Петербургской топливной компании находятся в Мурманской, Псковской, Новгородской и Тверской областях, а также в республике Карелия.

«Роснефть» в итоге станет крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
31 июля 2019
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
31 июля 2019
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
31 июля 2019
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
31 июля 2019
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
31 июля 2019
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
31 июля 2019
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
31 июля 2019
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов
31 июля 2019
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов 1

Идет загрузка...