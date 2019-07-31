17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно

18:09, 31 июля 2019, ПАИ

17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно в течение двух лет, сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова в своем Instagram. По ее словам, 8 млн рублей уже направлены из областного бюджета в виде субсидии на ремонтные работы улицы в этом году. Планируется, что полностью обновят дорожное покрытие и обустроят пешеходные дорожки.

Татьяна Пахомова рассказала, что об этом говорилось на встрече с председателем областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, и. о. директора «Псковавтодор» Владимиром Шаляевым и директором Дновского филиала «Псковавтодора» Сергеем Васильевым 31 июля в Дно.

Стороны обсудили ремонт дорог на 2020-й год и перспективы развития Дновского филиала «Псковавтодора», который вскоре получит асфальтоукладчик и сможет самостоятельно проводить более сложные работы по ремонту дорожного покрытия в муниципалитете.

Татьяна Пахомова добавила, что в Дновском филиале Псковпассажиравтотранса прошло совещание по работе городских и пригородных маршрутов автобусов с и. о. генерального директора Псковпассажиравтотранса Александром Куренковым и директором Дновского филиала транспортного предприятия Анатолием Апраксимовым.