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Общество

КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове

Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ выступило против возможных планов по сносу памятника Владимиру Ленину при реконструкции одноименной площади в Пскове. Соответствующие заявление подписал первый секретарь комитета Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

В заявлении отмечается, что в Пскове памятник Ленину подвергается нападкам постоянно. «Все бывшие губернаторы и подхалимствующие чиновники первым своим долгом считали объявить о планах реконструкции площади имени Ленина. Только всеобщий протест жителей Псковщины помог предотвратить вандализм», - говорится в документе.

По мнению коммунистов, позиция нынешних властей города не изменилась. В частности, в заявлении приводится в пример круглый стол 25 июля, на котором глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил о существовании неких планов по реконструкции площади Ленина.

Псковский областной комитет КПРФ выразил протест против «подковерных игр городских властей, имеющих целью расправиться с памятником Владимиру Ленину».

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