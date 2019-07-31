В Пскове из-за ДТП осложнено движение транспорта по Октябрьскому проспекту

19:01, 31 июля 2019, ПАИ

На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной в Пскове 31 июля около 18 часов произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации очевидцы случившегося, одна из автомашин поворачивала с улицы Вокзальной на проспект, на нерегулируемом пешеходном переходе и произошло столкновение с другим авто.

Инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Юлия Фёдорова рассказала, что в результате аварии пострадала женщина - она является пассажиркой одной из машин.

В настоящее время на месте работают медики и сотрудники ГАИ. Движение затруднено как в сторону Крестовского шоссе, так и к центру города.