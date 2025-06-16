Нетрезвый водитель ВАЗ-2110 врезался в кирпичные ворота в Псковском районе

12:48, 16 июня 2025, ПАИ

В Псковском районе, у деревни Горушка, 35-летний нетрезвый водитель ВАЗ-2110 врезался в кирпичные ворота, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"









Молодой человек госпитализирован бригадой скорой помощи. На месте работают сотрудники ГАИ и спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.