Нетрезвый водитель ВАЗ-2110 врезался в кирпичные ворота в Псковском районе
В Псковском районе, у деревни Горушка, 35-летний нетрезвый водитель ВАЗ-2110 врезался в кирпичные ворота, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
Молодой человек госпитализирован бригадой скорой помощи. На месте работают сотрудники ГАИ и спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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