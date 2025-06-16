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Происшествия

Нетрезвый водитель ВАЗ-2110 врезался в кирпичные ворота в Псковском районе

В Псковском районе, у деревни Горушка, 35-летний нетрезвый водитель ВАЗ-2110 врезался в кирпичные ворота, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • ДТП в Псковском районе
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Молодой человек госпитализирован бригадой скорой помощи. На месте работают сотрудники ГАИ и спасатели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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