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Общество

Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа в рамках ежегодной корректировки пенсий. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе Пенсионного фонда России, максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль.

«С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров», - пояснили в Пенсионном фонде. На эти цели в бюджете фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Также с 1 августа пенсионерам увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. «Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями», - добавили в ПФР.

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