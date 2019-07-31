Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

19:47, 31 июля 2019, ПАИ

Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа в рамках ежегодной корректировки пенсий. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе Пенсионного фонда России, максимальная прибавка к пенсии составит 261 рубль.

«С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров», - пояснили в Пенсионном фонде. На эти цели в бюджете фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Также с 1 августа пенсионерам увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. «Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями», - добавили в ПФР.