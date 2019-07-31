0
21:24
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
20:16
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
19:30
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
18:37
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
18:09
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
17:53
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
17:09
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
Еще новости
Общество

Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области

Фото Михаила Глущенко

Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области для погружения туристов в атмосферу определенных исторических эпох, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной информационный туристский центр.

Первая подобная экскурсия состоится в Пскове 7 августа в 16:00, которую проведут «княгиня Ольга и воевода Борис Иванович». Все желающие смогут оценить новую презентацию в Детском парке Пскова у памятника княгине Ольге. Продолжительность бесплатной экскурсии составит 1,5 - 2 часа.

В пресс-службе добавили, что для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес: infopunktpskov@yandex.ru

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
31 июля 2019
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
31 июля 2019
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
31 июля 2019
Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
31 июля 2019
КПРФ: Руки прочь от памятника Ленину в Пскове
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
31 июля 2019
17 млн рублей направят на ремонт улицы Дзержинского в Дно
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
31 июля 2019
7 млн рублей задолженности по налогам погасили псковские предприниматели
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
31 июля 2019
Опубликована схема проезда к месту проведения открытия конкурса «Десантный взвод» в Пскове
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов
31 июля 2019
Главный санитарный врач Псковской области предложил запретить продажу алкоголя в кафе и ресторанах после 23 часов 1

Идет загрузка...