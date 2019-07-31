Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области

19:30, 31 июля 2019, ПАИ

Театрализованные экскурсии готовят в Псковской области для погружения туристов в атмосферу определенных исторических эпох, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной информационный туристский центр.

Первая подобная экскурсия состоится в Пскове 7 августа в 16:00, которую проведут «княгиня Ольга и воевода Борис Иванович». Все желающие смогут оценить новую презентацию в Детском парке Пскова у памятника княгине Ольге. Продолжительность бесплатной экскурсии составит 1,5 - 2 часа.

В пресс-службе добавили, что для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес: infopunktpskov@yandex.ru.