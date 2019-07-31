Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах

20:16, 31 июля 2019, ПАИ

Установку воркаут-площадок и строительство спортивных объектов проверил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В Бежаницах Алексей Орлов вместе с главой муниципалитета Сергеем Михеевым осмотрел готовность трех гимнастических комплексов, к установке которых не возникло вопросов. В центральном парке поселка к октябрю появится площадка для подготовки и сдачи испытаний комплекса ГТО, основание которой, включая монтаж оборудования, профинансирует муниципалитет, а тренажеры и турники приобретут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» за 3 млн рублей. В пресс-службе пояснили, что проект предусматривает региональное софинансирование.

В Новоржеве заместитель председателя комитета по спорту в сопровождении заместителя главы администрации района Сергея Мезенцева проверил окончание работ на городском стадионе и осмотрел установленную там воркаут-площадку. Правильность установки и надежность помог проверить лидер псковского движения Street Workout Виталий Дидыч. Алексей Орлов подчеркнул, что воркаут-площадка в Новоржеве одна из лучших.

На новоржевском стадионе подрядчик уже заасфальтировал беговую дорожку, подготовил футбольное поле для обустройства газона. В планах установка зрительских мест. Общая стоимость работ составила 1,5 млн рублей, которые муниципалитет получил за победу в областном конкурсе в номинации «Самое здоровое поселение» Псковской области.

Также Алексей Орлов посетил Летний парк Новоржева, где начнут работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа за 10 млн рублей. Еще около 25 млн рублей предусмотрены на закупку оборудования. Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Спорт— норма жизни», входящего в национальный проект «Демография» и при участии проекта партии "Единая Россия", предусматривающего развития детского спорта. Проектная документация уже прошла согласование.

В Пушкинских Горах при осмотре воркаут-площадок, которые расположены на улице Ленина и Садовой, были высказаны замечания, которые поручено устранить районной администрации.

Отмечается, что на территории Пушкиногорской средней школы появится площадка для сдачи нормативов ГТО появится. На площади 360 квадратных метров установят более 20 тренажеров и турников. Монтаж оборудования и обустройство основания площадки финансируется из муниципального бюджета.