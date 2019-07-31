Депутаты Псковской гордумы положительно оценили деятельность Горводоканала

21:00, 31 июля 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы положительно оценили деятельность по расходованию средств, выделяемых на модернизацию муниципального предприятия Пскова «Горводоканал», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Валерий Тюменцев подчеркнул, что парламентариям важно, насколько эффективно тратятся выделенные средства. «В преддверии формирования городского бюджета мы начали посещать муниципальные предприятия, чтобы сформировать глубокое понимание, куда, сколько и на что мы выделяем бюджетные средства. На примере Горводоканала мы увидели большую разницу между «было» и «стало». Однако многое еще предстоит сделать, на что также потребуются бюджетные деньги», – отметил он.

Валерий Тюменцев добавил, что Горводоканал работает бесперебойно, качественно обеспечивая водоснабжение и водоотведение в Пскове.

Депутат Ольга Федорова, ознакомившись с работой предприятия, предложила развивать экологический туризм, показывая работу жизнеобеспечивающих предприятий города, а также популяризировать тему бережного сохранения системы водоотведения. По ее мнению, необходимо учить жителей, как правильно пользоваться водопроводом, поскольку требуется вложить немалые средства, чтобы избавиться от канализационных засоров.

По словам Ольги Федоровой, программа модернизации системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить станцию современным энергоэффективным оборудованием, что улучшит работу системы водоотведения в городе.

Депутат Александр Тимофеев подчеркнул, что вся работа на Горводоканале организована на высшем уровне, при этом соблюдаются все меры безопасности. Парламентарий акцентировал внимание на том, что каждый сотрудник предприятия – профессионал своего дела. «После посещения Горводоканала на многие вопросы, которые задают мне как депутату псковичи по этой теме, у меня теперь есть ответы», – добавил он.