АкваПсков: Депутаты ознакомились с работой Горводоканала

20:56, 30 июля 2019, ПАИ

На ближайшей сентябрьской сессии Псковской городской Думы депутаты будут принимать ряд решений об одобрении использования средств, выделенных из федерального бюджета для муниципальных предприятий города. Для того, чтобы иметь наглядное представление, в каком виде сейчас находятся псковские предприятия, парламентарии приняли решение до сессии познакомиться с их работой. 30 июля депутатский корпус гордумы отправился по объектам Горводоканала. Вместе с парламентариями с работой главного аквапредприятия города ознакомился корреспондент Псковского агентства информации.

Необходимая поддержка

Первой точкой выезда стало главное здание Горводоканала (улица Советской Армии, 49а), где размещены очистные сооружения. Перед началом осмотра работы предприятия к депутатам обратилась исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская. Она напомнила коллегам, что в этом году Псковская область впервые стала участником программы модернизации коммунальной инфраструктуры. «В конце июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал договор с генеральным директором фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным, согласно которому на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры нашему городскому предприятию «Горводоканал» будет предоставлено финансирование. Всего на реконструкцию системы водоотведения будут привлечены 176 млн рублей», - отметила Елена Полонская. По её словам, реализация проекта поможет привести действующие объекты коммунальной инфраструктуры в соответствие с требованиями безопасности, надежности, качества, а также повысить эффективность их работы в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. «Это неоценимая поддержка для нашего областного центра. Нам важно, как будет реализовываться этот проект, с какими трудностями приходится сталкиваться и какой в итоге станет вода в наших кранах. Ведь чистая вода — одно из самых необходимых условий для сохранения здоровья человека», - заключила она.

Забор воды

Депутат Псковской гордумы, директор Горводоканала Константин Болотин пояснил коллегам, что, согласно подписанному договору, фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит более 106 млн рублей на модернизацию системы водоотведения Пскова, а около 70 млн рублей выделит Горводоканал. Он отметил, что на эти 176 млн рублей будет выполнена реконструкция канализационного коллектора и модернизация трёх канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тысячи кубометров. Модернизацию планируется провести в 2019-2021 годах.

После этого Константин Болотин вместе с главным технологом Горводоканала Андреем Алябьевым провели для депутатов и журналистов экскурсию, в ходе которой рассказали о современном положении дел на предприятии, предстоящей модернизации и развитии систем водоснабжения и водоотведения города.

Депутатский корпус вместе с журналистами направился в первый цех очистных сооружений предприятия, именно сюда поступает вода для очистки.

Андрей Алябьев рассказал, что Горводоканал начал работать ещё с 1934 года. Сегодня на предприятии трудятся более 700 человек. Ежедневно оно подаёт в город 55-60 тысяч кубометров питьевой воды, и очищает примерно такое же количество сточных вод. Далее он рассказал и наглядно показал участникам выезда, каким образом происходит очистка воды. Так, по его словам, сначала воду из русла реки забирает насос, а затем она с помощью насосов первого подъёма подаётся на блок отстойников. Но перед этим в воду засыпаются флокулянты — химические реагенты, с помощью которых производится очистка сточных вод от вредных примесей и соединений. Так как псковская вода имеет повышенную цветность, для её удаления в качестве коагулянта используется сернокислый алюминий. После этого на блоке фильтров тонкой очистки вода хлорируется, проходит через песок — доочищается, а затем поступает в резервуары с чистой водой, в насосы и далее к потребителю.

После того, как депутаты ознакомились со всем циклом очистки воды на данном объекте, парламентарий Владимир Воробьев поинтересовался, почему для очистки воды используется хлор. «Он же разъедает эмаль зубов. Неужели нельзя найти более безвредный способ очистки воды?» - сказал он. Главный технолог предприятия пояснил, что существуют разные виды очистки воды, но все они недолгого действия в отличие от хлора. При этом он подчеркнул, что предприятие следует установленным нормам СанПиН. «Конечно, если бы у нас трубы в городе были новые, то можно было бы снизить норму подачи хлора. Но большинству труб по 50-60 лет», - пояснил он.

Артезианскую воду каждому

Следующей точкой выезда стал осмотр подземного водозабора, расположенного на улице Леона Поземского, 145. Константин Болотин рассказал, что этот объект является второй площадкой водозабора предприятия. По его словам, на данный момент здесь уже пробурены семь скважин глубиной 150 метров. Однако пока эксплуатируются только две, а производительность составляет 12 тысяч кубометров в сутки. Елена Полонская поинтересовалась, почему не работают все семь скважин. Константин Болотин пояснил, что все скважины начнут работать после того, как будет построена вторая очередь водозабора, 3,5 млн евро на которую выделены по программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия». После завершения работ производительность водозабора составит 30 тысяч кубометров в сутки. «Мы пустим в эксплуатацию остальные скважины и фильтры. Когда будут выполнены все работы, здесь будет семь рабочих скважин и две резервные», - пояснил он.

Андрей Алябьев рассказал депутатам, что на этом объекте используется подземная вода, которая более жёсткая из-за солей, чем поверхностная. Главный технолог предприятия отметил, что, когда будет построена вторая очередь водозабора, город будет обеспечен артезианской водой на 80%. Сейчас же доля подземной воды в городском водопроводе составляет около 25%. Андрей Алябьев также сообщил депутатам, что на этом объекте для очистки воды используется гипохлорит натрия, но при этом подчеркнул, что здесь хлорируется не сама вода, а трубы, по которым она течет. По его словам, на объект привозят 18% концентрированный гипохлорит натрия, который разводят до 8%. Директор Горводоканала уточнил, что и на этом объекте, и на улице Советской Армии, 49а к 2024 году планируется построить станцию по производству гипохлорита натрия.



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров



Фото: Олег Александров









































































































После этого главный технолог предприятия ознакомил депутатов и журналистов с работой водозабора. Так, по его словам, в поступающую воду добавляется сжатый воздух, после чего вода подаётся на фильтры, проходит через песок, затем хлорируется и подаётся в резервуар с чистой водой. Депутаты поинтересовались, какая часть города получает воду с этого водозабора. Андрей Алябьев пояснил, что распределительная сеть не зонирована, а закольцована, поэтому вода может поступать из разных водозаборов. Однако при этом он отметил, что в район Овсище, а также на улицы Никольскую и Кузбасской дивизии в краны жителей поступает более чистая вода, артезианская.

После этого депутаты посетили операторскую данного объекта. Здесь на мониторе видна работа всего комплекса, а также различные параметры: температура, влажность, какие фильтры находятся на промывке, давление, работа компрессоров. По словам Андрея Алябьева, система полностью автоматизирована и всей работой руководит один оператор. Депутат Юлия Пожидаева поинтересовалась, какой штат сотрудников на данном объекте. Главный технолог предприятия уточнил, что всего в штате пять операторов, которые работают по сменам. Остальные сотрудники — вспомогательный штат, они появляются на объекте в случае необходимости, например, для проведения работ по электрике.

В Великую сбрасывается только очищенная вода

После осмотра двух важных объектов, связанных с водоснабжением, депутаты отправились в деревню Монькино, где расположены очистные сооружения канализации. Начальник объекта Александр Зюков сообщил депутатам, что здесь трудится порядка 100 человек. Суммарная производительность очистных сооружений составляет 150 тысяч кубометров, но фактически на очистные сооружения приходится 55-56 тысяч кубометров, а в дождливую погоду достигает 80. По его словам, грязная вода поступает сюда не только из Пскова, но и из поселков Родина, Неелово и других. «Есть несколько насосных станций, где снимается первичное загрязнение, все остальное идёт к нам», - пояснил он.

После этого начальник объекта ознакомил депутатов с очисткой воды. Изначально сточные воды поступают в приемные камеры. После этого происходит очистка от ветоши, а далее вода поступает в сепаратор песка, где происходит выделение сточных вод. После этого они поступают в первичные отстойники, где происходит оседание всех примесей. По словам Александра Зюкова, вода здесь никогда не замерзает, так как стоки изначально имеют положительную температуру. Органика, которая оседает на дно, подаётся насосами в цех механического обезвоживания. «Раньше все отстойники были изношены, но благодаря международным проектам удалось все обновить», - уточнил он.

После отстойников происходит биологическая очистка сточных вод с помощью аэротенков. «В них подаётся сжатый воздух, создаётся благоприятная среда для обитания бактерий, которые удаляют из воды фосфор, азот. Из аэротенка вода поступает во вторичные отстойники. Ил оседает на дне, и он забирается системой насосов. После этого очищенная вода, которая не имеет никакого запаха, попадает в выпускной лоток, а оттуда уже - в реку Великую.

Депутат Ольга Федорова поинтересовалась, каким образом контролируется количество бактерий в воде. Александр Зюков пояснил, что для этого на объекте работают специалисты.

Он также рассказал депутатам, что основная проблема при очистке воды на объекте связана с тем, что в сточную воду попадают различного вида предметы, в частности, влажные салфетки, которые разбухают и засоряют очистные решетки. Депутаты, наглядно убедившись в том, как из-за влажных салфеток засоряются очистные сооружения, предложили организовать кампанию в Пскове с призывом к жителям беречь городскую систему водоотведения и не бросать мусор в канализацию.

Депутаты также поинтересовались, как и кто ремонтирует оборудование на объекте в случае поломки. «Оборудование дорогое, европейское, мы его постоянно поддерживаем в рабочем состоянии, а в случае необходимости ремонтируем его сами», - пояснил Александр Зюков.

Депутат Владимир Воробьев поинтересовался, достойная ли на предприятии зарплата. Александр Зюков ответил, что лично его зарплата, в принципе, устраивает. Константин Болотин уточнил коллегам, что на Горводоканале средняя заработная плата составляет 24 тысячи рублей.

Сердце, перекачивающие сточные воды

Последним пунктом объезда стала канализационно-насосная станция, которая расположена за стадионом «Электрон». Директор Горводоканала сообщил коллегам-депутатам, что этот объект является «одним из сердец», перекачивающих сточные воды. «Именно в этой станции мы будем проводить замену оборудования», - пояснил он.

Главный технолог предприятия рассказал, что с этой станции сточные воды перекачиваются в деревню Монькино, где расположены очистные сооружения канализации. По его словам, объект обслуживает все Запсковье, ближнее Завеличье и Овсище. Депутатам продемонстрировали, как вода поступает на станцию и после перекачивается на очистные сооружения. Андрей Алябьев показал депутатам электродвигатели и насосы, которые выполняют функцию приёма и перекачки воды. Депутат Ольга Федорова заметила, что насосы выглядят устаревшими и поинтересовалась, какого они года. Андрей Алябьев сообщил, что сама станция была запущена в 1978 году, и из четырёх насосов только два были заменены. По его словам, существующие агрегаты очень энергоёмкие, поэтому их необходимо заменить. «Новые насосы будут меньше и более энергоэффективны. Мы давно хотели поменять их, так как со старым оборудованием мучаемся», - пояснил он.

В конце объезда Константин Болотин обратился к коллегам-депутатам. «Мы показали вам, чем живём и дышим. У вас сложилось своё мнение о работе Горводоканала, но не забывайте о том, что мы работаем на пользу города, его жителей. Мы планируем после проведения конкурсных процедур обеспечить максимальную прозрачность получения информации по проведению работ. Так что мы с вами ещё будем встречаться и показывать, что мы сделали», - заключил он. Депутаты в ответном слове поблагодарили директора и главного технолога предприятия за экскурсию и заявили, что ещё с большим уважением будут относиться к объектам Горводоканала.