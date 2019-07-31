Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
Лучших легкоатлетов среди полицейских Псковской области выбрали на региональной ведомственной спартакиаде на загородной базе «Бор Бельково». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, спортсмены представят регион на легкоатлетическом Чемпионате МВД Росси.
Правоохранители соревновались в трех возрастных категориях – до 35 лет, до 40 лет и свыше 40, преодолевая маршрут по пересеченной местности. Женщины бежали 1 км, а мужчины – 3 и 5 км.
Лидером командного зачета стала сборная УКОН УМВД России по Псковской области, второе место заняли сотрудники УМВД России по городу Пскову, а третье – объединенная команда УРЛС-ЦПП УМВД России по Псковской области. Всего на старт вышло около 30 команд.
В личном зачете до 35 лет соревновались более 50 участников. Победителем стал Александр Сукманов, который пробежал пятикилометровую трассу за 17 минут 58 секунд, второе место занял Максим Прокофьев, а третье – Константин Лобанов.
В возрастной категории до 40 лет самым быстрым легкоатлетом на трехкилометровом маршруте стал Игорь Дуцев, который финишировав за 10 минут 47 секунд. Дмитрий Шрайнер в этом старте стал вторым, а третье место завоевал Дмитрий Иванов. В возрастной категории «40+» первым к финишу прибежал Вадим Филиппов, за ним - Анатолий Лукин, третий - Андрей Малинин.
В личном первенстве среди женщин победителем стала Яна Михайлова. Ее результат - километр трассы за 3 минуты 16 секунд. Второй стала Олеся Николаенко, третьей - Татьяна Александрова.