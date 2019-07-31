Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России

21:24, 31 июля 2019, ПАИ

Лучших легкоатлетов среди полицейских Псковской области выбрали на региональной ведомственной спартакиаде на загородной базе «Бор Бельково». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, спортсмены представят регион на легкоатлетическом Чемпионате МВД Росси.

Правоохранители соревновались в трех возрастных категориях – до 35 лет, до 40 лет и свыше 40, преодолевая маршрут по пересеченной местности. Женщины бежали 1 км, а мужчины – 3 и 5 км.

Лидером командного зачета стала сборная УКОН УМВД России по Псковской области, второе место заняли сотрудники УМВД России по городу Пскову, а третье – объединенная команда УРЛС-ЦПП УМВД России по Псковской области. Всего на старт вышло около 30 команд.

В личном зачете до 35 лет соревновались более 50 участников. Победителем стал Александр Сукманов, который пробежал пятикилометровую трассу за 17 минут 58 секунд, второе место занял Максим Прокофьев, а третье – Константин Лобанов.

В возрастной категории до 40 лет самым быстрым легкоатлетом на трехкилометровом маршруте стал Игорь Дуцев, который финишировав за 10 минут 47 секунд. Дмитрий Шрайнер в этом старте стал вторым, а третье место завоевал Дмитрий Иванов. В возрастной категории «40+» первым к финишу прибежал Вадим Филиппов, за ним - Анатолий Лукин, третий - Андрей Малинин.

В личном первенстве среди женщин победителем стала Яна Михайлова. Ее результат - километр трассы за 3 минуты 16 секунд. Второй стала Олеся Николаенко, третьей - Татьяна Александрова.