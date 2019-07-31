Минобороны испытало «военный интернет»

23:00, 31 июля 2019, ПАИ

Министерство обороны испытало работу «военного интернета». Как пишет газета «Известия», между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тысяч километров обмен информацией вёлся со скоростью 300 мегабит в секунду.

Отмечается, что использовались специальная техника и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования, развертывание которых прошло в течение часа. Ведомство и эксперты утверждают, что все каналы связи были надежно защищены от взлома.

В ходе тестирования применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической̆ связи Р-438-Н «Белозер». Передаваемые данные полностью засекретили мобильные комплексы «Никель».