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Общество

Минобороны испытало «военный интернет»

Министерство обороны испытало работу «военного интернета». Как пишет газета «Известия», между полевыми пунктами управления на расстоянии более 2 тысяч километров обмен информацией вёлся со скоростью 300 мегабит в секунду.

Отмечается, что использовались специальная техника и более полутора тысяч мобильных комплексов связи и шифрования, развертывание которых прошло в течение часа. Ведомство и эксперты утверждают, что все каналы связи были надежно защищены от взлома.

В ходе тестирования применялись цифровые и мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС, а также станции космической̆ связи Р-438-Н «Белозер». Передаваемые данные полностью засекретили мобильные комплексы «Никель».

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