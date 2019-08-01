Российским магазинам грозят штрафы за неправильную выкладку молока

09:30, 01 августа 2019, ПАИ

Роспотребнадзор хочет штрафовать торговые сети за неправильную выкладку молока. Ведомство требует, чтобы молоко, в котором используется заменитель, было отделено от остального. Нарушителям Роспотребнадзор грозит штрафами до 500 тысяч рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию компаний розничной торговли.

Эти требования Роспотребнадзора связаны с нормами, которые вступили в силу 1 июля. Согласно им, магазины должны визуально отделять продукцию с растительными жирами. Однако ритейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют вступившие в силу нормы.

Так, торговые сети считают, что достаточно указать нужную информацию на ценниках, а в Роспотребнадзоре настаивают, что продукты должны находиться на разных полках или на разных концах полки, «чтобы исключить смешивание».

В данный момент торговые сети не обязаны разделять товары «физически», так как есть только методические рекомендации о желательной раскладке.