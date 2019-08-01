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Общество

Полисы для беспилотных машин создадут в России

В России приступили к разработке полисов для беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей. Разработкой занимаются страховщики, пишет газета «Известия» со ссылкой на страховые компании.

Отмечается, что на первом этапе цена полиса будет выше стоимости ОСАГО и КАСКО. Однако она постепенно может снизиться. Представители «СОГАЗа» отметили, что полисы внедрять лучше только после того, как в России будет создана детальная юридическая основа для их эксплуатации.

В Минфине заявили, что действующие нормы страхования в России не предусматривают специального регулирования для беспилотных автомобилей, при этом их нет и в правилах дорожного движения. Однако в ведомстве считают, что продукты для страхования беспилотных автомобилей «несомненно, появятся, являясь неотъемлемой частью конкуренции среди страховщиков».

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