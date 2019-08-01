Определены победители поэтических конкурсов фестиваля «Словенское поле» в Изборске

10:05, 01 августа 2019, ПАИ

Организаторы фестиваля «Словенское поле» подвели итоги поэтических конкурсов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Союза писателей России.

В поэтическом конкурсе «Стихи об Изборске», посвященном 55-летию музея-заповедника «Изборск», 1 место заняла Ольга Флярковская (Москва), 2 место — Светлана Размыслович (Великие Луки), а 3 место поделили Анатолий Вершинский (Раменское, Московская область)

и Марина Царь Волкова (Санкт-Петербург).

В конкурсе исторической поэзии «Словенское поле — 2019» лучших выбирали в трех номинациях: «Профи», «Открытая номинация» и «Словенские ключи».

Так, в номинации «Профи» победила Ольга Флярковская (Москва), 2 место поделили Мария Парамонова (Смоленск) и Валерий Савостьянов (Тула), 3 место заняла Елена Филиппова (Санкт-Петербург).



В «Открытой номинации» 1 место - у Елены Павлиновой (Тверь), 2 место — у Ольги Вершининой (Санкт-Петербург), а 3 место поделили Инесса Фа (Казань) и Софья Швец (Москва).

В номинации «Словенские ключи» победил Данил Москаленко (Псков), 2 место заняла — Татьяна Бурмистрова (Санкт-Петербург), 3 место — Диана Константинова (Псков).

Фестиваль «Словенское поле» прошел 27-28 июля в 9-й раз. Впервые он собрал поэтов России в 2008-м году. С 2013-го года в рамках фестиваля «Словенское поле» организован одноимённый поэтический конкурс исторической поэзии.