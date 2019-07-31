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Мумифицированный труп нашли в квартире на улице Байкова в Пскове

В Пскове в квартире одного из домов на улице Байкова был обнаружен мумифицированный труп пожилого мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области по взаимодействию со средствами массовой информации Антон Доброхотов.

«Одна из соседок задумалась, что уже прошло два года, а она всё это время не видела пожилого соседа, и, соответственно, проинформировала компетентные органы. После этого сотрудники МЧС в присутствии полиции вскрыли квартиру. В помещении был обнаружен мумифицированный труп дедушки 1945 года рождения», - рассказал Антон Доброхотов.

По его словам, в настоящий момент по данному факту проводится расследование. Выясняется причина смерти пожилого мужчины.

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