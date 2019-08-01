С 19 августа псковские таможенники займутся фитосанитарным контролем

10:49, 01 августа 2019, ПАИ

Псковские таможенники получат право проводить в полном объёме карантинный фитосанитарный контроль в пункте пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе в Печорском районе. Об этом пишет «Российская газета».

Постановление правительства РФ, которое наделяет таможенников новыми полномочиями, вступит в силу с 19 августа. Кроме Шумилкино в списке пунктов пропуска, где таможенники смогут проводить карантинный фитосанитарный контроль, также значатся Свободный порт во Владивостоке, Вяртсиля в Республике Карелии на границе с Финляндией и Яраг-Казмаляр в Дагестане на границе с Азербайджаном.

В этих точках таможенники будет самостоятельно принимать решение о том, пускать ли через границу находящиеся в личном багаже товары. Ожидается, что это нововведение поможет противостоять завозу на территорию России заражённых растений, фруктов или овощей.

На крупные партии товара на границе нужно будет предъявлять фитосанитарный сертификат. Без такого документа ввезти можно три букета цветов, в каждом из которых должно быть не больше 15 растений, пять килограммов орехов, овощей, фруктов, орехов и другой растительной продукции.