10 проектов представили псковичи на конкурс «Добровольцы России»

11:01, 01 августа 2019, ПАИ

Десять проектов представили волонтёры Псковской области жюри окружного этапа всероссийского конкурса «Добровольцы России». Местом проведения конкурса стал Санкт-Петербург.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на управление общественных программ и молодежной политики, количество заявок от региона на конкурс увеличилось по сравнению с предыдущим годом. Всего в этом году от Псковской области были заявлены 144 проекта. По итогам их рассмотрения во время заочного этапа конкурса были отобраны 10 проектов.

Работы псковичей представлены в номинации «Социальный проект»: три заявки в категории «Волонтерский центр», по две заявки в категориях «Помощь детям», «Уверенные в будущем» и «Душа компании», одна заявка в категории «Вокруг меня».

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков от имени главы региона Михаила Ведерникова пожелал псковским волонтерам успехов во время личной встречи в Санкт-Петербурге. Темами для обсуждения с участниками конкурса от региона стали планы работы и координация волонтеров, создание ресурсного центра, разработка карты добрых дел Псковской области.

Жюри определит финалистов до 13 октября. Всероссийский конкурс «Добровольцы России» проходит пятый раз. Победители конкурса станут обладателями грантов на реализацию своего проекта в размере до 2 млн рублей. Награждение пройдёт 5 декабря в День добровольца России во время всероссийского форума волонтеров.