План финансового оздоровления фонда капремонта разработан в Псковской области

11:48, 01 августа 2019, ПАИ

В Псковской области разработан план финансового оздоровления регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в газете «Псковская правда» 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, Псковская область в этом вопросе сейчас активно работает с Фондом содействия реформированию ЖКХ, который реализует программу по энергоэффективности домов. Он отметил, что один из вариантов участия в этой программе для домов привлечение банковского кредита. Однако, по словам Сергея Грахова, перед этим необходимо проинформировать людей и разъяснить им план финансового оздоровления. Он заметил, что сейчас псковичи не доверяют или не понимают сам механизм.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ подчеркнул, что той суммы, которая установлена за капремонт, не хватает для нормального функционирования фонда. «Экономически эффективно её увеличить с 6 рублей до 40 рублей [за квадратный метр жилплощади]. Если скинуться по 40 рублей, то будет 3 млрд рублей на которые можно делать капитальные ремонты», - уточнил Сергей Грахов. Он отметил, что увеличение взносов - это один из быстрых и возможных рывков.

На сегодня, добавил председатель комитета, в Псковской области собираемость взносов за капитальный ремонт составляет 89%.