0
14:12
Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
13:17
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
12:10
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
11:44
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
11:27
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
10:15
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
09:05
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
Еще новости
Общество

План финансового оздоровления фонда капремонта разработан в Псковской области

В Псковской области разработан план финансового оздоровления регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции в газете «Псковская правда» 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, Псковская область в этом вопросе сейчас активно работает с Фондом содействия реформированию ЖКХ, который реализует программу по энергоэффективности домов. Он отметил, что один из вариантов участия в этой программе для домов привлечение банковского кредита. Однако, по словам Сергея Грахова, перед этим необходимо проинформировать людей и разъяснить им план финансового оздоровления. Он заметил, что сейчас псковичи не доверяют или не понимают сам механизм.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ подчеркнул, что той суммы, которая установлена за капремонт, не хватает для нормального функционирования фонда. «Экономически эффективно её увеличить с 6 рублей до 40 рублей [за квадратный метр жилплощади]. Если скинуться по 40 рублей, то будет 3 млрд рублей на которые можно делать капитальные ремонты», - уточнил Сергей Грахов. Он отметил, что увеличение взносов - это один из быстрых и возможных рывков.

На сегодня, добавил председатель комитета, в Псковской области собираемость взносов за капитальный ремонт составляет 89%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
01 августа 2019
Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
01 августа 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
01 августа 2019
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
01 августа 2019
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
01 августа 2019
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
01 августа 2019
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
01 августа 2019
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
Российские туристы ставят рекорды по отдыху в Турции
31 июля 2019
Российские туристы ставят рекорды по отдыху в Турции

Идет загрузка...