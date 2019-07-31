100 военнослужащих из России и Белоруссии приняли участие в чемпионате ВС по парашютному спорту в Пскове

11:54, 01 августа 2019, ПАИ

55 мужчин и 45 женщин приняли участие в прошедшем в Пскове на базе 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту. Они представляли 7 сборных - ЦСКА, ВКС, ВДВ, ЗВО, ЮВО, ДОСААФ и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По итогам соревнований в командном первенстве победили мужская и женская сборные Центрального спортивного клуба Армии, на втором месте оказались представители ВДВ, на третьем – спортсмены из Белоруссии.

В групповой акробатике парашютисты ЦСКА также заняли первые места в мужских и женских соревнованиях, второй результат показали спортсмены из Белоруссии, третий – команда ВДВ. В индивидуальной акробатике среди женщин победу одержала чемпионка мира, призер чемпионата Европы, чемпионка ВС РФ лейтенант Е. Тушева. Серебро – у О. Мастафановой, «бронза» - у О. Кравченко, которые представляли ВДВ. Среди мужчин лучший результат продемонстрировал чемпион мира прапорщик А. Быков, вторым стал представитель ВДВ Д. Мастафанов, третьи - прапорщик К. Котов.

В командной точности приземления лучшими были представили ВДВ, на второй строке оказались парашютисты из Белоруссии, на третьей – из ЦСКА. В личном зачете в этом упражнении победила представительница ЦСКА К. Фоминых, её одноклубница прапорщик О. Заварюгина завоевала «серебро», «бронза» - у белорусской спортсменки Л. Котовой. У мужчин в этом виде победу одержал спортсмен ВДВ Д. Мастафанов, на второй строчке прапорщик А. Быков, на третьей – руководитель команды ЦСКА, старший тренер сборной клуба по парашютному спорту подполковник А. Иванов.

В двоеборье первой лучшей оказалась О. Мастафанова, второе место занята К. Фоминых, третье - псковичка, старший прапорщик Елена Лактионова. У мужчин пьедестал почёта заняли прапорщик А. Быков из команды ЦСКА, Д. Мастафанов и М. Мельников.

К. Фоминых стала абсолютной чемпионкой в молодежном зачете.