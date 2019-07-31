0
21:24
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
20:16
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
14:18
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
22:21
Команда с участием псковской спортсменки заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну
10:34
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
18:28
10-летний пскович выиграл первенство СЗФО по картингу
21:45
Псковская легкоатлетка завоевала бронзу на Первенстве Европы в Швеции
Еще новости
Спорт

100 военнослужащих из России и Белоруссии приняли участие в чемпионате ВС по парашютному спорту в Пскове

55 мужчин и 45 женщин приняли участие в прошедшем в Пскове на базе 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту. Они представляли 7 сборных - ЦСКА, ВКС, ВДВ, ЗВО, ЮВО, ДОСААФ и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По итогам соревнований в командном первенстве победили мужская и женская сборные Центрального спортивного клуба Армии, на втором месте оказались представители ВДВ, на третьем – спортсмены из Белоруссии.

В групповой акробатике парашютисты ЦСКА также заняли первые места в мужских и женских соревнованиях, второй результат показали спортсмены из Белоруссии, третий – команда ВДВ. В индивидуальной акробатике среди женщин победу одержала чемпионка мира, призер чемпионата Европы, чемпионка ВС РФ лейтенант Е. Тушева. Серебро – у О. Мастафановой, «бронза» - у О. Кравченко, которые представляли ВДВ. Среди мужчин лучший результат продемонстрировал чемпион мира прапорщик А. Быков, вторым стал представитель ВДВ Д. Мастафанов, третьи - прапорщик К. Котов.

В командной точности приземления лучшими были представили ВДВ, на второй строке оказались парашютисты из Белоруссии, на третьей – из ЦСКА.  В личном зачете в этом упражнении победила представительница ЦСКА К. Фоминых, её одноклубница прапорщик О. Заварюгина завоевала «серебро», «бронза» - у белорусской спортсменки Л. Котовой. У мужчин в этом виде победу одержал спортсмен ВДВ Д. Мастафанов, на второй строчке прапорщик А. Быков, на третьей – руководитель команды ЦСКА, старший тренер сборной клуба по парашютному спорту подполковник А. Иванов.

В двоеборье первой лучшей оказалась О. Мастафанова, второе место занята К. Фоминых, третье -  псковичка, старший прапорщик Елена Лактионова. У мужчин пьедестал почёта заняли прапорщик А. Быков из команды ЦСКА, Д. Мастафанов и М. Мельников.

К. Фоминых стала абсолютной чемпионкой в молодежном зачете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
31 июля 2019
Самые быстрые полицейские Псковской области выступят на Чемпионате МВД России
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
31 июля 2019
Строительство спортивных объектов проверили в Бежаницком, Новоржевском и Пушкиногорском районах
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
30 июля 2019
Более 400 военнослужащих принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод» в Псковской области
Команда с участием псковской спортсменки заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну
29 июля 2019
Команда с участием псковской спортсменки заняла второе место на Чемпионате мира по рогейну
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
26 июля 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
10-летний пскович выиграл первенство СЗФО по картингу
24 июля 2019
10-летний пскович выиграл первенство СЗФО по картингу
Псковская легкоатлетка завоевала бронзу на Первенстве Европы в Швеции
22 июля 2019
Псковская легкоатлетка завоевала бронзу на Первенстве Европы в Швеции
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа
20 июля 2019
Футбольное поле в Пустошке обновят к середине августа

Идет загрузка...