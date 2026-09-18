Псковские всадники завоевали ещё три медали на спартакиаде специальной олимпиады в Ессентуках

10:48, 18 сентября 2026, ПАИ

Псковские всадники, воспитанники спортшколы «Надежда», завоевали ещё три медали на Всероссийской спартакиаде специальной олимпиады по конному спорту, которая проходит в Ессентуках. Об этом ПАИ сообщили в конноспортивном клубе «Родина».



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»



Фото: конноспортивный клуб «Родина»







В дисциплине «Английская езда, CI» Любовь Дмитрачкова заняла первое место. В категории CS Константин Яунзе-Бирюков стал вторым, Виктория Дрогунова – третьей. Сергей Иванов в новой для себя дисциплине «Конкур «На стиль», BI» занял четвёртое место.

Сегодня, 18 сентября, пройдёт заключительный день соревнований. Сергей Иванов и Любовь Дмитрачкова выступят в выездке.