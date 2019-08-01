Проект по защите детства реализуют в Псковской области

12:10, 01 августа 2019, ПАИ

В Псковской области будет реализован проект «SOSтояние неравнодушия: развитие профессионального сообщества СО НКО в сфере предупреждения жестокого обращения с детьми и работы с детьми, пережившими психотравму».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, данный проект будет реализован на базе учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня SOS-Псков» на средства фонда президентских грантов.

Помимо Псковской области проект реализуется в Вологодской, Московской, Мурманской, Орловской области, Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане с 1 июля 2019 по 31 декабря 2020 года.

В рамках реализации проекта представители региональных социально ориентированных НКО повысят свои компетенции по вопросам выявления жестокого обращения с детьми, оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.

В четырёх субъектах России будут созданы игровые терапевтические студии для отработки и профилактики последствий переживания комплексной психотравмы у детей и взрослых. Сотрудники СО НКО из этих регионов будут обучены инновационным подходам в работе в игровых терапевтических студиях и впоследствии будут иметь возможность самостоятельно проводить работу с детьми и их родителями в этих терапевтических пространствах.

Участниками проекта станут около 500 человек, представляющих около 40 некоммерческих организаций. Планируется, что, когда проект будет реализован, на базе регионов-участников появятся профессиональные команды по предупреждению жестокого обращения с детьми и работе с детьми, пережившими психотравму. На итоговой конференции будут представлены результаты и наиболее эффективные методы работы по направлениям проекта.