Почти полтора килограмма лекарств пытался незаконно вывезти латвиец из Псковской области

13:34, 01 августа 2019, ПАИ

В Себежском районе на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки» на российско-латвийском участке государственной границы сотрудники Псковской таможни выявили незадекларированные лекарства, которые гражданин Латвии пытался вывести из России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской таможне, гражданин Латвии на автомобиле Audi 100 Avant выезжал с таможенной территории Евразийского экономического союза. В ходе досмотра таможенники выявили в различных полостях автомобиля 77 упаковок лекарств в таблетках и капсулах общим весом 1,45 килограмма. Среди лекарственных препаратов были «Омепразол», «Амоксициллин», «Диклофенак ретард - Акрихин», «Цитрамон», «Фталазол», «Анальгин» и настойка валерианы.

В отношении гражданина Латвии по факту сокрытия товаров от таможенного контроля возбуждено дело об административном правонарушении. Ответственность за это нарушение предусмотрена частью 2 статьи 16.1 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.