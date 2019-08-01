0
14:12
Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
13:17
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
12:10
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
11:44
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
11:27
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
10:15
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
09:05
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
Еще новости
Общество

ВТБ снижает ставки по ипотеке

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 п.п. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, максимально выгодные ценовые параметры доступны клиентам в рамках программы «Больше метров – ниже ставка»: кредит можно оформить под 9,2% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,7%.

Помимо новых условий клиентам, получающим ежемесячные зачисления на счет, в рамках стандартных программ банка доступны дополнительные дисконты в размере 0,3 п.п.,для участников программы «Люди дела» - до 0,4 п.п. Активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик» - до 0,6 п.п. Также семьи с двумя и более детьми могут оформить в ВТБ кредит или рефинансировать ранее полученный под 5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

«Согласно новой стратегии ВТБ основной задачей для нас является создание продуктов и сервисов, наибольшим образом отвечающих потребностям наших клиентов. Мы всегда делаем все возможное для того, чтобы ценовые параметры по ипотеке были еще доступнее для заемщиков. ВТБ считает задачу по снижению ипотечных ставок социально важной, поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи», – отметил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов, 

По итогам первого полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 303 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж увеличился на четверть. Ипотечный портфель банка вырос на 9,3% и на 1 июля превысил 1,53 трлн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
01 августа 2019
Организатор «Медового фестиваля» станет гостем ПАИ-live
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
01 августа 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» в Пскове проверили боем свое оружие
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
01 августа 2019
Проект по защите детства реализуют в Псковской области
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
01 августа 2019
Сергей Грахов: Власти Псковской области ориентированы на обновление ЖКХ региона
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
01 августа 2019
Музыкальную школу имени Римского-Корсакова начали ремонтировать в Пскове
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
01 августа 2019
Оксана Федорова удивила поклонников глубоким декольте
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
01 августа 2019
Самолеты из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибири
Российские туристы ставят рекорды по отдыху в Турции
31 июля 2019
Российские туристы ставят рекорды по отдыху в Турции

Идет загрузка...