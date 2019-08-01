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Общество

Стартовал прием заявок на конкурс «Киномания» в Пскове

Фото Псковского городского молодежного центра

Прием заявок на участие в конкурсе короткометражного авторского кино Северо-Западного федерального округа «Киномания» стартовал в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, к участию на безвозмездной основе приглашаются молодёжные кино-, теле-, медиа-кружки и студии или отдельные кинолюбители.

Лучших кинематографистов выберут в двух категориях: «Влюблённые в кино» (для начинающих кинолюбителей, в рамках которой определят «Лучший молодёжный фильм») и «Кино – это жизнь» (для продолжающих и профессионалов, в рамках которой определят победителей в номинациях: «Лучший молодёжный фильм», «Самый злободневный сюжет», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа звукорежиссёра»).

Работы на конкурс нужно направить в виде ссылки на виртуальный диск (с доступом для скачивания работы). Участникам необходимо прислать заполненную заявку в указанные сроки на электронную почту: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Киномания». Заявку и работу необходимо сдать в организационный комитет не позднее 1 октября. Форма заявки и положение о конкурсе здесь>>>. 

Работа должна соответствовать тематике «На молодёжной волне», которая подразумевает отражение проблем молодёжной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей. Длительность работ - не более 20 минут. 

Также предусмотрены специальный приз от спонсоров и приз зрительских симпатий.

Страница мероприятия http://pgmcpskov.ru/events/648/. При возникновении вопросов по заполнению заявки звонить по телефону: +7 (8112) 56-44-44.

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