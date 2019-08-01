Финляндия ужесточит визовые требования для россиян с сентября

14:44, 01 августа 2019, ПАИ

С 1 сентября Финляндия ужесточит для россиян требования при подаче заявлений на шенгенскую визу, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент от жителей России требуется действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, заполненная анкета, страховой полис, квитанция об оплате визового сбора, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

С 1 сентября к этому списку добавятся письменное описание маршрута путешествия; справка с места работы с информацией о зарплате; выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России; документы, которые подтверждают проживание во время поездки и проездные билеты.

Все добавленные документы ранее запрашивались лишь в исключительных случаях. С чем связано ужесточение правил при подаче заявлений на шенгенскую визу не уточняется.