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Общество

1,4 млрд рублей составила чистая прибыль Tele2 во II квартале 2019 года

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за II квартал 2019 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Tele2, во II квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Во II квартале 2019 года Tele2 продолжила улучшать показатели качества абонентской базы:

«Второй квартал стал важным периодом для компании: Tele2 расширила свое географическое присутствие и теперь работает в 67 регионах страны. Запустив сеть в Ярославской и Ивановской областях, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Мы продолжаем успешно воплощать стратегию «Другие правила» и первыми выводить на рынок уникальные сервисы, которые делают жизнь наших клиентов комфортнее. Во втором квартале мы запустили «умный» тариф и видим, что у абонентов он пользуется высоким спросом. «Другие правила» выделяют Tele2 среди других игроков на высококонкурентном рынке, обеспечивают компании высокий уровень доверия клиентов и стабильно низкий отток, а также позволяют уверенно двигаться к достижению намеченных целей», - заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

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