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Август в Пскове не ожидается аномально холодным

Фото Дарьи Хватковой

Погода в августе в Пскове не ожидается аномально холодной или аномально теплой, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Ожидаем, что погода в августе будет близка к среднестатистической, — отметила она. — Температуры будут в интервалах от +16°C до +25°C.

По словам Талы Нещадимовой, в августе ожидаются кратковременные дожди и ветер самых различных направлений. «Заморозки пока не прогнозируются», — добавила она.

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