Модные показы пройдут в Пскове 4 августа

16:34, 01 августа 2019, ПАИ

Модные показы пройдут в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове 4 августа, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Гости смогут увидеть несколько показов, которые презентуют участники проекта NW TOP MODEL. «Зрители познакомятся с новыми коллекциями от магазинов «MANGO», «SERGINETTI» и «BABBLE GUM», которые находятся в ТРК «Акваполис», — отметили организаторы.

В рамках программы состоятся викторины, конкурсы и выступления артистов. Начало в 14:00, вход свободный.