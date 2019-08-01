0
18:13
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
18:04
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
17:52
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
17:37
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
16:00
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
15:47
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
15:25
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
Еще новости
Общество

Модные показы пройдут в Пскове 4 августа

 

Модные показы пройдут в торгово-развлекательном центре «Акваполис» в Пскове 4 августа, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Гости смогут увидеть несколько показов, которые презентуют участники проекта NW TOP MODEL. «Зрители познакомятся с новыми коллекциями от магазинов «MANGO», «SERGINETTI» и «BABBLE GUM», которые находятся в ТРК «Акваполис», — отметили организаторы.

В рамках программы состоятся викторины, конкурсы и выступления артистов. Начало в 14:00, вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
01 августа 2019
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
01 августа 2019
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
01 августа 2019
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
01 августа 2019
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
01 августа 2019
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
01 августа 2019
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
01 августа 2019
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
01 августа 2019
Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...