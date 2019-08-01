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Общество

Группу для контроля за нарушениями на алкогольном рынке создадут в Псковской области

В Псковской области предложили создать группу мониторинга по контролю за нарушениями в сфере незаконного оборота алкоголя и выявлению учреждений, ведущих незаконную деятельность в этом направлении. С соответствующей инициативой выступил руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 1 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Работа данной группы будет выстраиваться в оперативном порядке с участием представителей правоохранительных, надзорных, исполнительных органов власти и добровольных народных дружин.

Также на заседании руководители органов исполнительной власти Псковской области, правоохранительных структур и ведомств обсудили профилактику правонарушений и борьбу с незаконным оборотом алкоголя. В частности, был рассмотрен комплекс мер, направленный на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и лиц, осужденных без изоляции от общества. Помимо этого, на заседании были заслушаны доклады по исполнению мероприятий по подпрограммам государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области на 2014–2020 годы» и по пресечению правонарушений в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя.

Руководитель регионального комитета по культуре Жанна Малышева рассказала, что в областных учреждениях культуры в рамках работы по профилактике правонарушений и преступлений для несовершеннолетних организована досуговая деятельность и работают творческие объединения.

Она сообщила, что в регионе функционируют более двух тысяч клубных формирований, в том числе одна тысяча в сельской местности. По её словам, в них постоянно занимается свыше 11 тысяч человек. В Псковской области имеется более 500 кружковых объединений, рассчитанных на детей, не достигших возраста 14 лет. В сельской местности кружковой деятельностью охвачены 6 тысяч детей. В школах искусств региона занимаются более 9 тысяч детей и ещё около 73 тысяч детей посещают областные, районные, городские и сельские библиотеки. Кроме того, Жанна Малышева подчеркнула, что в Псковской области для несовершеннолетних есть возможность бесплатно посещать музеи и кинопоказы.

Жанна Малышева также сообщила, что в регионе проводятся семинары для специалистов досуговых учреждений по внедрению новых технологий и принципов работы с несовершеннолетними, в том числе, и в рамках межведомственного взаимодействия по направлению профилактики правонарушений.

Руководитель аппарата администрации Псковской области отметил важность этой работы и подчеркнул, что особое внимание в учреждениях культуры следует уделять профилактической работе среди несовершеннолетних. «Наша с вами задача — работать на результат и добиваться снижения уровня подростков с девиантным поведением», — подчеркнул он.

Сергей Дмитриев также рекомендовал усилить межведомственное взаимодействие по пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя и по работе с лицами, осужденными без изоляции от общества.

Следующие заседание межведомственной комиссии пройдёт в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей муниципальных комиссий по профилактике правонарушений Псковской области.

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