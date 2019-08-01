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Общество

Житель Башкортостана до смерти избил собутыльника в Пскове

В Пскове задержали 47-летнего жителя Башкортостана, который до смерти избил знакомого у одного из баров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В ночь на 26 июля злоумышленник выпивал с потерпевшим в одном из баров на улице Народной в Пскове. Когда оба вышли на улицу, между ними произошел конфликт. Башкортостанец ударил собутыльника кулаком в голову, от чего тот упал на асфальт. Злоумышленник убежал. Под утро потерпевшего обнаружили прохожие, его госпитализировали. В больнице от полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Злоумышленнику уже предъявили обвинение и по ходатайству следствия суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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