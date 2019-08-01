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Общество

Карантин по повилике отменили в части Порховского района

В районе деревни Великуша в Порховском районе на участке площадью 15,3 гектар упразднён карантинный фитосанитарный режим по повилике.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, сотрудники ведомства провели обследования в ранее установленной карантинной фитосанитарной зоне по сорному растению повилике, и не выявили очаги зарастания.

Приказом управления Россельхознадзора карантинная фитосанитарная зона упразднена, а карантинный фитосанитарный режим отменен. На указанном участке карантинная фитосанитарная зона и режим были введены в 2009 году.

В 2018 году управление Россельхознадзора упразднило четыре карантинные фитосанитарные зоны общей площадью 252,3 гектара.

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