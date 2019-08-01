Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»

17:37, 01 августа 2019, ПАИ

В новый состав Совета директоров ОАО «Псковавиа» вошли заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и руководитель аппарата областной администрации Сергей Дмитриев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Также в новый состав включены начальник областного комитета по управлению государственным имуществом Лариса Васильева и заместитель начальника комитета по финансам Любовь Павлова. Председателем Совета директоров избрали вице-губернатора Нинель Салагаеву.

1 августа состоялось заседание обновленного состава Совета директоров, где приняли решение о сокращении штата работников, которые оказывали услуги по перевозке самолетами, в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта авиапредприятия. Нинель Салагаева сообщила сотрудникам, попавшим под сокращение, что процедура пройдет в соответствии с Трудовым кодексом России, и все получат положенные законодательством выплаты.

Кроме этого, сотрудникам предложили пройти переобучение в соответствии с их квалификацией за счет средств бюджета региона.

Нинель Салагаева подчеркнула, что организационно-штатные мероприятия в «Псковавиа» назрели давно. По ее словам, стоит задача оптимизировать штатную численность и обеспечить условия для сохранения и развития аэропорта. «Эту задачу поставил перед нами губернатор Михаил Ведерников и на этом мы сосредоточим сейчас все силы», — добавила вице-губернатор.