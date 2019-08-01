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Общество

На 30 тысяч рублей оштрафовали новоржевского землевладельца за заброшенные участки

В Новоржевском районе собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения оштрафован на 30 тысяч рублей за повторное нарушение земельного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверки по исполнению ранее выданного предписания сотрудники управления установили, что на земельном участке сельскохозяйственное угодье имеет очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью, следы сельскохозяйственной деятельности отсутствуют.

В нарушение требований земельного и федерального законодательства собственник не выполнил установленные требования по сохранению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Сотрудники ведомства направили материалы дел мировому судье, который по итогам их рассмотрения вынес решение о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.

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