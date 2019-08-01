Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта

17:52, 01 августа 2019, ПАИ

Акцию к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проведет Государственный архив Псковской области. Она получила название «Документы и воспоминания участников Великой Отечественной войны».

Как рассказал Псковскому агентству информации директор архива Валерий Кузьмин, задача проекта — сохранить документы о войне и ее участниках.

По его словам, практически у каждого в семье есть то, что напоминает об участии дедушки или бабушки в Великой Отечественной войне, – фотографии, письма, воспоминания, сведения о награждениях, официальные документы о подвигах. «Потомки — дети, внуки и правнуки - бережно хранят эти материалы и память о тех далеких событиях. И это прекрасно. Мы предлагаем принять участие в акции всем, кто хочет, чтобы память об этом сохранилась не только в семье, но стала достоянием общества. Чтобы все и во все времена могли узнать и прочитать о подвигах ваших близких, посмотреть фотографии, увидеть, через что прошли и что пережили люди, узнать об их вкладе в Победу», - сказал глава областного архива.

При этом расставаться с дорогими сердцу вещами не потребуется, уточнили в ведомстве. Достаточно передать копию документов, писем, фотографий. В этом помогут специалисты архива — они проведут оцифровку представленных материалов, а оригиналы сразу же вернут владельцам. Копии пополнят Архивный фонд Российской Федерации и будут храниться вечно.

Акция стартует в конце августа.

Материалы следует приносить в архив в Пскове на ул. Гоголя, д. 9 и в Великих Луках на ул. Лизы Чайкиной, д. 17а.

В электронном виде материалы принимают на адрес почты: gapo@obladmin.pskov.ru.

В ближайшее время на сайте Государственного архива Псковской области будет размещена инструкция для тех, кто пожелает самостоятельно прислать документы в электронном виде.

На возникшие вопросы ответят специалисты по телефону (8112) 53-56-85.

«Благодаря большой собранной базе документов всегда можно будет узнать о героических событиях и жизни в период Великой Отечественной войны. И будущие поколения, наши потомки смогут опираться на эти материалы в своих исследованиях, при изучении событий середины XX века», - добавил Валерий Кузьмин.