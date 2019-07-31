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Спорт

Фестиваль пляжного волейбола прошёл в Пскове

1 августа в Пскове на городском пляже состоялся фестиваль пляжного волейбола. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, турнир проходил среди муниципальных и государственных служащих.

В соревнованиях участвовали команды из Невельского, Палкинского, Плюсского, Псковского и Усвятского районов, Пскова и Великих Лук. Также по традиции в фестивале поучаствовала команда администрации Псковской области.

По итогам турнира лучшей стала команда Пскова под руководством председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александра Гаврилова. Второе место завоевала команда из Усвятского района, капитаном команды был исполняющий полномочия главы района Дмитрий Петров. Третье место – у команды администрации Псковской области под руководством председателя регионального комитета по спорту Ивана Штылина. Всем командам-победителям были вручены кубки. Кроме того, специальный приз в номинации «Самая дружная команда» получила команда Великих Лук.

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». Фестиваль организовали администрация региона, комитет по спорту Псковской области и региональная федерация волейбола.

Со 2 по 4 августа в Пскове в 12-й раз пройдет открытый чемпионат по пляжному волейболу среди команд Северо-Западного федерального округа «Кубок княгини Ольги». На соревнования заявились 23 мужских и 18 женских команд. Команды-победители смогут представить СЗФО на финале чемпионата России по пляжному волейболу, который состоится в начале сентября в Анапе.

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