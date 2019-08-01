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Общество

11 организаций проверит Роструд в Псковской области в августе

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в августе проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в одиннадцати организациях и двух ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Домостроительный комбинат – XXI век», ООО «Авто-проф-ит», АО «Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие», ООО «Зеленхоз плюс», ООО «Псковское городское цветочное хозяйство №2», ООО ДСУ «Порховский», ООО «Трафик», ООО «Промснаб», ООО «Стоматологический центр» Великих Лук, ОАО «Великолукский опытный машиностроительный завод», ООО «Великолукская рыбопромышленная компания».

Также псковский Роструд проведёт проверки по соблюдению трудового законодательства и норм охраны труда двух индивидуальных предпринимателей – ИП Мазур А. А. и ИП Коновалов А. В.

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