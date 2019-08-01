0
18:13
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
18:04
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
17:52
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
17:37
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
16:00
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
15:47
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
15:25
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
Еще новости
Общество

Выдача образовательных кредитов возобновлена в России

С 1 августа российские студенты снова могут взять образовательные кредиты в банках России. Программа образовательного кредитования будет действовать в Сбербанке, сообщает «Интерфакс».

Согласно программе студенты вузов, имеющих лицензию, могут взять кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9% годовых. Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и еще три месяца.

Оформить образовательный кредит с 1 августа можно во всех отделениях Сбербанка. Для этого необходимо иметь паспорт, договор с вузом о платном образовании и счет на оплату обучения.

Аналогичная программа действовала в России с 2010 по 2016 годы. В январе текущего года во время встречи председателя правительства Дмитрия Медведева и студентов ГИТИСа премьер-министр пообещал, что выдача образовательных кредитов будет возобновлена. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
01 августа 2019
Часть улицы Маргелова в Пскове закроют для остановки автомобилей 3 и 13 августа
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
01 августа 2019
«Радости полные штаны»: Оксана Федорова искупалась с дельфинами в Сочи
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
01 августа 2019
Государственный архив Псковской области к 75-летию Победы оцифрует письма с фронта
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
01 августа 2019
Василий Осипов и Сергей Дмитриев вошли в состав Совета директоров «Псковавиа»
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
01 августа 2019
Последние дни июля в Пскове стали самыми холодными за последние 89 лет
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
01 августа 2019
Восемь псковских семей получили «Подарки для новорожденных»
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
01 августа 2019
Более 40 пчеловодов заявили об участии в «Медовом фестивале»
Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
01 августа 2019
Начался медовый ПАИ-live (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Идет загрузка...