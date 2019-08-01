Выдача образовательных кредитов возобновлена в России

21:33, 01 августа 2019, ПАИ

С 1 августа российские студенты снова могут взять образовательные кредиты в банках России. Программа образовательного кредитования будет действовать в Сбербанке, сообщает «Интерфакс».

Согласно программе студенты вузов, имеющих лицензию, могут взять кредит на получение высшего образования по ставке не выше 9% годовых. Льготный период по кредиту охватит весь срок обучения и еще три месяца.

Оформить образовательный кредит с 1 августа можно во всех отделениях Сбербанка. Для этого необходимо иметь паспорт, договор с вузом о платном образовании и счет на оплату обучения.

Аналогичная программа действовала в России с 2010 по 2016 годы. В январе текущего года во время встречи председателя правительства Дмитрия Медведева и студентов ГИТИСа премьер-министр пообещал, что выдача образовательных кредитов будет возобновлена.