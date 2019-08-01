Советник губернатора Татьяна Пахомова обсудила с Николаем Романовым судьбу СПК «Дружба» Дновского района

21:52, 01 августа 2019, ПАИ

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова обсудила с председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николаем Романовым и директором сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Дружба» Павлом Дмитриевым варианты выхода из сложившегося в кооперативе положения. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Татьяны Пахомовой, СПК «Дружба» сейчас находится в очень сложном положении из-за отсутствия собственных земель. На данный момент в сельскохозяйственном производственном кооперативе поголовье скота составляет порядка 500 голов. Для их нормального существования нужна земля, которую всю распродало предыдущее руководство.

«Варианты решения есть, но окончательное слово за сотрудниками хозяйства, которые должны определиться, какой путь выбрать», - написала Татьяна Пахомова.