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Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова обсудила с Николаем Романовым судьбу СПК «Дружба» Дновского района

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова обсудила с председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николаем Романовым и директором сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Дружба» Павлом Дмитриевым варианты выхода из сложившегося в кооперативе положения. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Татьяны Пахомовой, СПК «Дружба» сейчас находится в очень сложном положении из-за отсутствия собственных земель. На данный момент в сельскохозяйственном производственном кооперативе поголовье скота составляет порядка 500 голов. Для их нормального существования нужна земля, которую всю распродало предыдущее руководство.

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

«Варианты решения есть, но окончательное слово за сотрудниками хозяйства, которые должны определиться, какой путь выбрать», - написала Татьяна Пахомова.

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