70 тысяч псковских мальков стерляди выпустили в Волгу

22:24, 01 августа 2019, ПАИ

В Ярославле в Волгу выпустили порядка 70 тысяч мальков стерляди. Эту рыбу привезли из Псковской области на специальной машине с 18-метровым прицепом в 10 контейнерах, сообщает «Городской телеканал».

Мальков поставило рыбоводческое предприятие из Пскова, которое выиграло тендер на поставку 124 тысяч 818 штук мальков стерляди. Двухмесячных мальков выпустили в приток Волги – Которосль. Позже вся выпущенная рыба окажется в Волге. Правда, как отмечают специалисты, выживут из них не больше 3%.

Псковское предприятие привезет контейнеры повторно, чтобы полностью закрыть контракт по тендеру, и тогда в водах Волги окажутся почти 125 тысяч псковских мальков стерляди.