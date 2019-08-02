Михаил Ведерников: Псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу

09:13, 02 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником — Днём ВДВ, который ежегодно отмечается 2 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что во всей области практически нет людей, чьи близкие, родственники или друзья не служили бы в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. «Каждая ваша победа, каждый подвиг единодушно и с гордостью отмечается всем регионом. И точно также все мы объединяемся, когда наши десантники сталкиваются с трудностями или вынуждены на передовой биться за честь и спокойствие нашей страны», — отметил он.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что псковские десантники всегда безукоризненно следовали воинскому долгу и показывали исключительно высокий профессионализм, принимая на себя самые сложные задачи руководства страны.

«Твёрдо уверен, что грозное оружие, которое вручила вам Родина, находится в надежных и умелых руках, — сказал он. — Благодаря вашим усилиям вся страна может спать спокойно».

Особые слова благодарности губернатор выразил ветеранам. «В глазах подрастающего поколения вы — настоящие герои, чья сила, доблесть и отвага являются подлинным и достойным примером для подражания», — добавил он и поблагодарил за службу стране, многолетний ратный труд и вклад в безопасное настоящее и будущее России.

Михаил Ведерников пожелал личному составу и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, удачи и мирного неба, а также счастья и благополучия.