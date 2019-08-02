Данными автовладельцев намерены торговать в России

09:46, 02 августа 2019, ПАИ

В 2021 году в России начнет работу единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на вице-президента по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгения Белянко.

Он отметил, что эту информацию в дальнейшем будут продавать коммерческим организациям для реализации таргетированных рекламных кампаний, которые рассчитаны именно на автовладельцев.

«Любые данные от автомобиля можно будет получить только с согласия его владельца. При этом он вправе отказаться от передачи данных либо обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг», - подчеркнул Евгений Белянко.

В пресс-службе «ГЛОНАСС» пояснили, что, в частности, для продажи будут собирать информацию о модели и марке автомобиля, техсостоянии и маршрутах передвижения. Кроме того, специалисты будут учитывать длительность остановок вблизи торговых центров, ресторанов и других мест отдыха, а также телефоны и e-mail владельцев авто.