Около тысячи жалоб поступили в Роструд на работодателей в Псковской области

09:58, 02 августа 2019, ПАИ

Около тысячи жалоб сотрудников на действия работодателей поступили в государственную инспекцию труда в Псковской области за последние семь месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В своих обращениях работники жаловались на выплату зарплаты с задержкой или раз в месяц, задержку расчета и выдачи трудовой книжки при увольнении, невыплату отпускных за три дня до начала отпуска, невыдачу расчетного листка, нарушение графика сменности, неоплату сверхурочных, не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, отсутствие средств индивидуальной защиты и специальной оценки условий труда.

Кроме того, жители области обращались по вопросам невыплаты пособия по уходу за ребенком, невыдачи копий документов, связанных с работой и несвоевременной оплаты больничного листа.