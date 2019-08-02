Власти Пскова поздравили горожан и военнослужащих с Днем ВДВ

10:10, 02 августа 2019, ПАИ

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили военнослужащих и горожан с Днем Воздушно-десантных войск России, который отмечается 2 августа.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники отметили, что День ВДВ – не просто «праздник самоотверженных, мужественных и отважных людей», а еще и праздник для тех, кто «глубоко предан Родине».

«Жители Пскова гордятся тем, что 76-я дивизия дислоцируется в нашем городе, городе воинской славы, и по праву называют ее «псковской». Воины-десантники с честью несут почетную службу под боевым орденоносным знаменем дивизии, в центре которого - символ нашего города, псковский барс», - отметили Елена Полонская и Александр Братчиков.

Они уверены, что военнослужащие и впредь будут хранить лучшие традиции «крылатой пехоты» и надежно защищать национальные интересы России.

«Желаем всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия, и пусть вам всегда сопутствует удача», - заключили Елена Полонская и Александр Братчиков.