Власти Пскова поздравили горожан и военнослужащих с Днем ВДВ
Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили военнослужащих и горожан с Днем Воздушно-десантных войск России, который отмечается 2 августа.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, градоначальники отметили, что День ВДВ – не просто «праздник самоотверженных, мужественных и отважных людей», а еще и праздник для тех, кто «глубоко предан Родине».
«Жители Пскова гордятся тем, что 76-я дивизия дислоцируется в нашем городе, городе воинской славы, и по праву называют ее «псковской». Воины-десантники с честью несут почетную службу под боевым орденоносным знаменем дивизии, в центре которого - символ нашего города, псковский барс», - отметили Елена Полонская и Александр Братчиков.
Они уверены, что военнослужащие и впредь будут хранить лучшие традиции «крылатой пехоты» и надежно защищать национальные интересы России.
«Желаем всем военнослужащим и ветеранам ВДВ мирного неба, крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия, и пусть вам всегда сопутствует удача», - заключили Елена Полонская и Александр Братчиков.