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Общество

Заклеивать микрофон и камеру ноутбука рекомендуют в Роскачестве

Роскачество порекомендовало пользователям заклеивать микрофон и веб-камеру в ноутбуках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заметке отмечается, что наличие антивируса и обновленного программного обеспечения не гарантирует безопасности и пользователь все равно может стать жертвой киберпреступника. Для дополнительной защиты и спокойствия Роскачество предлагает заклеивать камеру и микрофон в лэптопах. В ведомстве уверены, что после этого, даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит.

При этом в Роскачестве подчеркнули, что такие меры могут показаться кому-то обычной паранойей, однако «многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда находятся дома».

«Не стоит думать, что люди, которые заклеивают камеру на ноутбуке или телефоне, параноики — скорее всего, они руководствуются знанием о том, как работают вирусы», - заявил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

По его словам, вирус способен не только копировать документы пользователей, но и перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения, а также включать камеру или микрофон. «Важно понимать, что одной наклейкой на камеру проблему не решить — чтобы не стать жертвой, пользователю необходимо соблюдать «цифровую гигиену», например, не скачивать программы из недостоверных источников или ограничивать доступ приложений к диктофону или камере», - добавил Антон Фишман.

Кроме того, как отметили эксперты, даже если запретить приложениям в смартфоне доступ к камере и микрофону, то сами устройства могут шпионить за своими владельцами – по геолокации или мониторингу аудио в фоновом режиме. Такие методы могут использовать, к примеру, мессенджеры. В таких случаях специалисты рекомендуют отключать на время личной беседы смартфон.

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