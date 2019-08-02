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Общество

Четыре жителя Псковской области за сутки отдали мошенникам более 200 тысяч рублей

За прошедшие сутки 4 жителя Псковской области из-за действий мошенников лишились более 200 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД России.

Так, в деревне Марьино Стругокрасненского района женщина после общения с незнакомцем перевела на его счет 154 тысячи рублей, а у великолучанки лжеработник Пенсионного фонда под предлогом перечисления социальной выплаты похитил почти 30 тысяч рублей.

УМВД России по Псковской области призывает ни под каким предлогом не сообщать никому данных своих счетов и иных сведений, позволяющих злоумышленникам получить доступ к накоплениям.

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