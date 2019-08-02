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Общество

Орудия незаконных рубок леса в России будут конфисковывать

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета страны орудий незаконных рубок леса. Об этом пишет ТАСС.   

По словам Дмитрия Медведева, поручение позволит предотвратить повторение «подобных попыток» (незаконных лесозаготовок) в будущем.

«Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса - это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы - в общем любая техника - изымались, то есть, конфисковались в доход бюджета», - добавил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также пояснил, что работать инициатива будет по схожей схеме в отношении орудий незаконного рыбного промысла. Дмитрий Медведев считает такой подход справедливым «к такого рода незаконным действиям» и надеется, что поручение поможет решить данную проблему.

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