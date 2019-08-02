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Общество

Фонтан в Парке Победы отремонтируют в Острове

В городе Острове в Парке Победы будет отремонтирован фонтан. Соответствующий аукцион размещен на сайте муниципальных и государственных закупок.

Максимальная цена контракта составляет 4 млн 635 тысяч 590 рублей. Финансирование заложено в районном бюджете, куда поступили целевые субсидии из федерального и областного бюджетов.

Подрядная организация должна будет до 15 декабря текущего года отремонтировать чашу и технологический колодец фонтана, наладить водоснабжение и водоотведение объекта. Кроме того, рабочим предстоит провести электромонтажные работы.

На заключительном этапе планируется установить новое оборудование.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 августа. Определить победителя планируется 13 августа.

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