Фонтан в Парке Победы отремонтируют в Острове

11:49, 02 августа 2019, ПАИ

В городе Острове в Парке Победы будет отремонтирован фонтан. Соответствующий аукцион размещен на сайте муниципальных и государственных закупок.

Максимальная цена контракта составляет 4 млн 635 тысяч 590 рублей. Финансирование заложено в районном бюджете, куда поступили целевые субсидии из федерального и областного бюджетов.

Подрядная организация должна будет до 15 декабря текущего года отремонтировать чашу и технологический колодец фонтана, наладить водоснабжение и водоотведение объекта. Кроме того, рабочим предстоит провести электромонтажные работы.

На заключительном этапе планируется установить новое оборудование.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 августа. Определить победителя планируется 13 августа.