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Общество

Более 700 тысяч рублей долга оплатил великолучанин, чтобы продать квартиру

В Великих Луках местный житель оплатил долг в 749 тысяч рублей, чтобы продать квартиру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Мужчина игнорировал требования судебных приставов об оплате задолженности и «гасил» ее постепенно небольшими суммами. Совокупный долг составлял более 1 млн рублей, из них около 900 тысяч – перед 8 гражданами. В июле текущего года великолучанину оставалось выплатить 749 тысяч рублей.  

Приставы арестовали квартиру должника, а также запретили выезжать ему за пределы России. Великолучанин оплатил оставшуюся сумму долга и 68 тысяч рублей исполнительного сбора, чтобы продать квартиру.

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